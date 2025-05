freenet Aktie News: freenet büßt am Donnerstagvormittag ein

Notierung im Blick

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die freenet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 33,54 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 33,54 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die freenet-Aktie bisher bei 33,54 EUR. Mit einem Wert von 33,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 6.726 freenet-Aktien umgesetzt.

Bei 37,56 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.05.2024 bei 22,78 EUR. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 47,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,10 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,76 EUR je freenet-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte freenet am 04.03.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 661,30 Mio. EUR, gegenüber 688,50 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,95 Prozent präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,57 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätte eine Investition in freenet von vor 3 Jahren abgeworfen

Vodafone-Aktie: Handykunden werden bei Betrugsanrufen gewarnt

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine freenet-Investition von vor einem Jahr eingebracht