freenet Aktie News: freenet gibt am Mittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von freenet. Zuletzt fiel die freenet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 21,60 EUR ab.

Die freenet-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 21,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die freenet-Aktie bis auf 21,54 EUR. Bei 21,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 23.109 freenet-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.05.2023 auf bis zu 26,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 22,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,62 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 13,80 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 28,57 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 04.05.2023. Umsatzseitig standen 637,80 EUR in den Büchern – ein Minus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 675,50 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 10.11.2023 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der freenet-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 08.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,66 EUR je Aktie belaufen.

