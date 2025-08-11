freenet Aktie News: freenet am Mittag gesucht
Die Aktie von freenet gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 28,28 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere um 11:47 Uhr 0,2 Prozent. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,42 EUR an. Mit einem Wert von 28,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 37.536 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 24,71 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.08.2024 bei 25,28 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 10,61 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,66 EUR.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 06.08.2025. Das EPS lag bei 0,57 EUR. Im letzten Jahr hatte freenet einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 608,70 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte freenet 559,00 Mio. EUR umgesetzt.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,45 EUR im Jahr 2025 aus.
