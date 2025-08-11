freenet Aktie News: freenet am Freitagnachmittag nahezu unverändert

Aktienentwicklung

Die Aktie von freenet zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 28,22 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die freenet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 28,22 EUR. In der Spitze legte die freenet-Aktie bis auf 28,42 EUR zu. Die freenet-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,18 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,32 EUR. Zuletzt wechselten 70.154 freenet-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 37,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.08.2024 bei 25,28 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,09 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,66 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 608,70 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,45 EUR je freenet-Aktie belaufen.

