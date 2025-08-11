freenet Aktie News: freenet am Freitagnachmittag nahezu unverändert
Die Aktie von freenet zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 28,22 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.
Werte in diesem Artikel
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die freenet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 28,22 EUR. In der Spitze legte die freenet-Aktie bis auf 28,42 EUR zu. Die freenet-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,18 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,32 EUR. Zuletzt wechselten 70.154 freenet-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 37,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.08.2024 bei 25,28 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,09 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,66 EUR an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 608,70 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,45 EUR je freenet-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur freenet-Aktie
TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel hätte eine Investition in freenet von vor 5 Jahren abgeworfen
freenet-Aktie trotzdem im Sinkflug: freenet hält an Prognose fest
TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine freenet-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf freenet
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf freenet
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images
Nachrichten zu freenet AG
Analysen zu freenet AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:46
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|07.08.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:46
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|07.08.2025
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|30.06.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.06.2025
|freenet Hold
|Warburg Research
|02.06.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|27.05.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.06.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2024
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.2022
|freenet Sell
|UBS AG
|12.08.2022
|freenet Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für freenet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen