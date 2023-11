freenet Aktie News: freenet am Nachmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die freenet-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 25,24 EUR.

Die freenet-Aktie notierte um 15:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 25,24 EUR. Die freenet-Aktie sank bis auf 25,14 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,50 EUR. Bisher wurden heute 168.661 freenet-Aktien gehandelt.

Am 15.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,46 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 4,83 Prozent wieder erreichen. Am 16.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 29,60 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 04.05.2023. Umsatzseitig standen 637,80 EUR in den Büchern – ein Minus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 675,50 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von freenet veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 27.02.2025 dürfte freenet die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht nachmittags Verluste

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX gibt am Freitagnachmittag nach

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittag Abschläge