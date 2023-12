freenet Aktie News: freenet macht am Freitagmittag Boden gut

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von freenet. Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 25,54 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 25,58 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,50 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 52.327 Aktien.

Am 15.05.2023 markierte das Papier bei 26,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Am 16.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,36 EUR ab. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 24,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,66 EUR je freenet-Aktie an.

Am 04.05.2023 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 637,80 EUR – eine Minderung von 5,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 675,50 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte freenet am 29.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der freenet-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.02.2025.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,66 EUR je freenet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in freenet von vor 10 Jahren verdient

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter