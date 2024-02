freenet Aktie News: freenet macht am Mittag Boden gut

Kurs der freenet

Die Aktie von freenet zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 24,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 24,10 EUR zu. Die freenet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,20 EUR aus. Bei 24,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 76.882 freenet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,52 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 10,04 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,88 EUR ab. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 13,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 1,68 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,78 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,66 EUR für die freenet-Aktie aus.

Am 04.05.2023 hat freenet die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.02.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von freenet rechnen Experten am 27.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,89 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Schwacher Handel: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Nachmittag im Aufwind

XETRA-Handel: Das macht der TecDAX am Donnerstagmittag