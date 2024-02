freenet Aktie News: freenet präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von freenet. Das Papier von freenet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 24,18 EUR.

Die freenet-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 24,18 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die freenet-Aktie bei 24,32 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 168.477 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 26,52 EUR erreichte der Titel am 23.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,88 EUR ab. Abschläge von 13,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2022 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,68 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,66 EUR für die freenet-Aktie aus.

freenet veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.02.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 1,89 EUR im Jahr 2023 aus.

