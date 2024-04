freenet Aktie News: freenet am Mittag mit Kurseinbußen

freenet im Blick

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 26,38 EUR.

Die freenet-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,5 Prozent auf 26,38 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die freenet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,16 EUR aus. Bei 26,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 96.593 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.04.2024 markierte das Papier bei 26,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 20,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,85 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,77 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,00 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,65 EUR.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. freenet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 637,80 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 667,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 15.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von freenet veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 30.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,38 EUR je freenet-Aktie.

