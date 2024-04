freenet Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von freenet

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 26,24 EUR.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 26,24 EUR. In der Spitze büßte die freenet-Aktie bis auf 26,16 EUR ein. Mit einem Wert von 26,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 202.119 freenet-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,82 EUR) erklomm das Papier am 12.04.2024. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 2,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 20,88 EUR fiel das Papier am 05.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 25,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,77 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,00 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 30,65 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 04.05.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 637,80 EUR – das entspricht einem Minus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 667,70 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 30.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von freenet.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2024 2,38 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX letztendlich steigen

Gewinne in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit Zuschlägen

Freundlicher Handel: Anleger lassen TecDAX am Mittag steigen