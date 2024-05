freenet Aktie News: freenet gibt am Donnerstagnachmittag ab

Aktie im Blick

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,3 Prozent im Minus bei 22,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 4,3 Prozent auf 22,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die freenet-Aktie bis auf 22,82 EUR. Bei 23,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 509.785 Stück gehandelt.

Am 24.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 19,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Abschläge von 8,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,84 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,77 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,33 EUR.

freenet veröffentlichte am 28.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,41 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 688,50 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte freenet 637,80 Mio. EUR umgesetzt.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von freenet veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte freenet möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2024 2,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

