freenet Aktie News: freenet verzeichnet am Mittag Verluste

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von freenet befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 21,48 EUR ab.

Die freenet-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:44 Uhr um 0,2 Prozent auf 21,48 EUR nach. Die freenet-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,44 EUR nach. Bei 21,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 26.912 freenet-Aktien.

Bei einem Wert von 26,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.05.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 23,18 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (18,62 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 15,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,57 EUR aus.

Am 04.05.2023 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 637,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 675,50 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 08.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,66 EUR fest.

