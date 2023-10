freenet Aktie News: freenet reagiert am Montagvormittag positiv

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von freenet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 22,84 EUR zu.

Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 22,84 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,84 EUR zu. Bei 22,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 2.531 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,46 EUR. 15,85 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.10.2022 (18,74 EUR). Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 21,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 29,40 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte freenet am 04.05.2023 vor. Mit einem Umsatz von 637,80 EUR, gegenüber 675,50 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,58 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der freenet-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 08.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,66 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

