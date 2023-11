freenet Aktie News: freenet am Donnerstagmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 25,10 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 25,10 EUR. Im Tief verlor die freenet-Aktie bis auf 25,04 EUR. Bei 25,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 106.847 freenet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2023 bei 26,46 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 19,36 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,60 EUR für die freenet-Aktie aus.

freenet gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz lag bei 637,80 EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 675,50 EUR erwirtschaftet worden.

Am 29.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 27.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von freenet.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,66 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX liegt am Mittag im Plus

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX mittags mit Gewinnen

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht nachmittags Verluste