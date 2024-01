freenet Aktie News: freenet am Mittwochnachmittag in Rot

Kursverlauf

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 25,66 EUR ab.

Um 15:51 Uhr rutschte die freenet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 25,66 EUR ab. In der Spitze büßte die freenet-Aktie bis auf 25,54 EUR ein. Mit einem Wert von 25,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 100.741 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 3,12 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.08.2023 bei 20,88 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,63 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,66 EUR je freenet-Aktie aus.

freenet veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.02.2025 erwartet.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

