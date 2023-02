freenet Aktie News: freenet am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie notierte um 04:04 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 23,60 EUR zu. Kurzfristig markierte die freenet-Aktie bei 23,64 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,34 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 113.584 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,86 EUR erreichte der Titel am 29.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 12,14 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,62 EUR ab. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 26,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 27,16 EUR angegeben.

freenet ließ sich am 25.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte freenet am 22.02.2023 präsentieren. freenet dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 1,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

