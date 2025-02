freenet Aktie News: freenet am Vormittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von freenet. Zuletzt fiel die freenet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 29,56 EUR ab.

Um 09:05 Uhr ging es für die freenet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 29,56 EUR. Die Abwärtsbewegung der freenet-Aktie ging bis auf 29,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.847 freenet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 30,90 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 4,34 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.05.2024 bei 22,78 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,77 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,91 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,49 EUR an.

Am 07.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 618,50 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 668,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,32 EUR im Jahr 2024 aus.

