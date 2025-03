freenet Aktie News: freenet am Mittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von freenet. Zuletzt wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 35,04 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von freenet konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 35,04 EUR. Im Tageshoch stieg die freenet-Aktie bis auf 35,28 EUR. Bei 34,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 168.839 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 17.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,28 EUR. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 0,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.05.2024 bei 22,78 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 53,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,07 EUR, nach 1,77 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,39 EUR an.

Am 07.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 688,50 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 618,50 Mio. EUR.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,63 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

