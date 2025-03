freenet Aktie News: freenet schiebt sich am Nachmittag vor

Notierung im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 35,24 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 35,24 EUR. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 35,28 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,96 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 222.487 freenet-Aktien umgesetzt.

Bei 35,28 EUR markierte der Titel am 17.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,11 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 22,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,07 EUR, nach 1,77 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,39 EUR.

freenet ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 618,50 Mio. EUR im Vergleich zu 688,50 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

