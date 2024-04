freenet Aktie News: freenet gewinnt am Mittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 26,34 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:43 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 26,34 EUR zu. Die freenet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,36 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 71.014 freenet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.04.2024 bei 26,82 EUR. Gewinne von 1,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Abschläge von 20,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,00 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,65 EUR für die freenet-Aktie.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 637,80 EUR – eine Minderung von 4,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 667,70 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von freenet rechnen Experten am 30.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,38 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

