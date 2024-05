freenet Aktie News: freenet steigt am Freitagnachmittag

Kurs der freenet

Die Aktie von freenet zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,3 Prozent auf 23,78 EUR.

Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 23,78 EUR. Die freenet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,00 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 378.402 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.04.2024 bei 27,42 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 15,31 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2023 Kursverluste bis auf 20,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 12,20 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,77 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,84 EUR je freenet-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,20 EUR an.

freenet ließ sich am 28.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 688,50 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 637,80 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,34 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

