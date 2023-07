freenet Aktie News: freenet stabilisiert sich am Mittag

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von freenet. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der freenet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 22,94 EUR.

Die freenet-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 22,94 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 23,10 EUR. Die freenet-Aktie sank bis auf 22,90 EUR. Bei 22,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 67.406 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2023 bei 26,46 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 15,34 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 18,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,07 EUR.

freenet ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 637,80 EUR in den Büchern – ein Minus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 675,50 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte freenet am 03.08.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von freenet rechnen Experten am 07.08.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 1,66 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes freenet-Investment eingebracht

freenet-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

freenet-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai