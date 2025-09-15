DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.096 +0,7%Nas22.221 -0,5%Bitcoin97.818 -0,6%Euro1,1846 -0,1%Öl68,34 -0,2%Gold3.684 -0,2%
NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen
Kursentwicklung

freenet Aktie News: freenet am Nachmittag billiger

17.09.25 16:13 Uhr
freenet Aktie News: freenet am Nachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 27,52 EUR nach.

Die freenet-Aktie wies um 15:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 27,52 EUR abwärts. Bei 27,32 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,70 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 96.046 Aktien.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 37,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 36,48 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 26,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,52 Prozent.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,09 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,79 EUR an.

Am 06.08.2025 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 608,70 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 559,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,43 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

