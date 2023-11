freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Nachmittag freundlich

Blick auf freenet-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von freenet. Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 25,12 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von freenet legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 25,12 EUR. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 25,22 EUR. Mit einem Wert von 25,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 87.583 freenet-Aktien umgesetzt.

Bei 26,46 EUR erreichte der Titel am 15.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 5,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.12.2022 (19,36 EUR). Abschläge von 22,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte freenet am 04.05.2023 vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 637,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 675,50 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 27.02.2025 dürfte freenet die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX liegt am Mittag im Plus

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX mittags mit Gewinnen

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht nachmittags Verluste