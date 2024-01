freenet Aktie News: freenet am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 25,64 EUR ab.

Das Papier von freenet gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:02 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 25,64 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die freenet-Aktie bis auf 25,60 EUR. Bei 25,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 5.143 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,46 EUR an. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 3,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.08.2023 bei 20,88 EUR. Abschläge von 18,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 29,66 EUR.

freenet gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.02.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 27.02.2025 dürfte freenet die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,66 EUR je freenet-Aktie.

