freenet Aktie News: freenet tendiert am Dienstagvormittag fester

Die Aktie von freenet zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 29,88 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 29,88 EUR. In der Spitze legte die freenet-Aktie bis auf 29,96 EUR zu. Bei 29,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 6.625 freenet-Aktien umgesetzt.

Bei 30,90 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,41 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.05.2024 bei 22,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 23,76 Prozent wieder erreichen.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,91 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,49 EUR je freenet-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte freenet am 07.11.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 618,50 Mio. EUR im Vergleich zu 668,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

