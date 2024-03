freenet Aktie News: freenet kommt am Montagmittag kaum vom Fleck

freenet im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von freenet. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die freenet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 25,22 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:42 Uhr bei der freenet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 25,22 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 25,32 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die freenet-Aktie bis auf 25,18 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 25,30 EUR. Zuletzt wechselten 64.056 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 23.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,52 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 5,15 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 20,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten freenet-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,68 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,85 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,76 EUR.

Am 04.05.2023 hat freenet die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 637,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 667,70 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von freenet wird am 15.05.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 30.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von freenet.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,89 EUR je Aktie.

