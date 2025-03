freenet Aktie News: freenet legt am Mittag zu

freenet im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von freenet. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 35,60 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 35,60 EUR zu. Die freenet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,70 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 80.483 Stück.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 35,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Bei 22,78 EUR fiel das Papier am 17.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 36,01 Prozent wieder erreichen.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,07 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,39 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 07.11.2024. freenet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,41 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 618,50 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 688,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,63 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

