freenet Aktie News: freenet gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von freenet. Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 35,42 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 35,42 EUR. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 35,48 EUR. Bei 35,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.988 freenet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,78 EUR. Dieser Wert wurde am 17.05.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 55,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,77 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,07 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,39 EUR für die freenet-Aktie.

freenet ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 EUR, nach 0,41 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 618,50 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 688,50 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,63 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Freundlicher Handel: TecDAX letztendlich auf grünem Terrain

Freundlicher Handel: TecDAX notiert am Nachmittag im Plus

Optimismus in Frankfurt: TecDAX mittags auf grünem Terrain