freenet Aktie News: freenet präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Die Aktie von freenet zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 09:06 Uhr stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 26,60 EUR. Die freenet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,56 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.176 Stück gehandelt.

Am 12.04.2024 markierte das Papier bei 26,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 0,83 Prozent Luft nach oben. Am 05.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,88 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,77 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,00 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,65 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 04.05.2023 vor. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,48 Prozent auf 637,80 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 667,70 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 30.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von freenet.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,38 EUR je Aktie.

