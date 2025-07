Fokus auf Aktienkurs

freenet Aktie News: freenet am Freitagmittag im Plus

18.07.25 12:04 Uhr

Die Aktie von freenet zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 27,58 EUR.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 27,58 EUR. Die freenet-Aktie legte bis auf 27,66 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,60 EUR. Zuletzt wechselten 41.573 freenet-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2025 auf bis zu 37,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,06 EUR ab. Mit Abgaben von 12,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,09 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,71 EUR. freenet veröffentlichte am 21.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,40 Prozent auf 604,40 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 638,90 Mio. EUR gelegen. Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,47 EUR je freenet-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur freenet-Aktie TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen freenet-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in freenet von vor 3 Jahren eingebracht

