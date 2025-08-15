freenet Aktie News: freenet am Montagmittag freundlich

Blick auf freenet-Kurs

Die Aktie von freenet zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von freenet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 28,24 EUR.

Das Papier von freenet konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 28,24 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 28,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 23.670 Stück.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.08.2024 bei 25,28 EUR. Mit Abgaben von 10,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,09 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,66 EUR aus.

Am 06.08.2025 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 608,70 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 559,00 Mio. EUR umgesetzt.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,45 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem freenet-Investment von vor 10 Jahren verloren

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel hätte eine Investition in freenet von vor 5 Jahren abgeworfen

freenet-Aktie trotzdem im Sinkflug: freenet hält an Prognose fest