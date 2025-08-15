DAX24.266 -0,4%ESt505.413 -0,7%Top 10 Crypto15,98 -0,1%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.671 -1,7%Euro1,1687 -0,2%Öl66,10 -0,1%Gold3.348 +0,4%
Blick auf freenet-Kurs

freenet Aktie News: freenet am Montagmittag freundlich

18.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von freenet zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von freenet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 28,24 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
28,22 EUR -0,14 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von freenet konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 28,24 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 28,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 23.670 Stück.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.08.2024 bei 25,28 EUR. Mit Abgaben von 10,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,09 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,66 EUR aus.

Am 06.08.2025 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 608,70 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 559,00 Mio. EUR umgesetzt.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,45 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
15.08.2025freenet KaufenDZ BANK
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
07.08.2025freenet BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
15.08.2025freenet KaufenDZ BANK
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025freenet BuyWarburg Research
07.08.2025freenet OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
30.06.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
17.06.2025freenet HoldWarburg Research
02.06.2025freenet NeutralUBS AG
27.05.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.06.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
04.11.2022freenet SellUBS AG
12.08.2022freenet SellUBS AG

