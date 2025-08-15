freenet Aktie News: freenet am Nachmittag in Grün

freenet im Fokus

Die Aktie von freenet zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 28,26 EUR.

Die freenet-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 28,26 EUR. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,30 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 51.539 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 32,91 Prozent Luft nach oben. Am 24.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 10,54 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,09 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,66 EUR.

freenet veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 608,70 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,45 EUR im Jahr 2025 aus.

