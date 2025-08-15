freenet Aktie News: freenet verteuert sich am Vormittag

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von freenet. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 28,26 EUR zu.

Das Papier von freenet konnte um 09:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 28,26 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 28,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.893 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 37,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 24,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 24.08.2024 Kursverluste bis auf 25,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 10,54 Prozent Luft nach unten.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,09 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 33,66 EUR.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 608,70 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 559,00 Mio. EUR umsetzen können.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2025 2,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

