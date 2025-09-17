freenet Aktie News: freenet am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Blick auf freenet-Kurs

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 27,48 EUR.

Das Papier von freenet gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:48 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 27,48 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 27,34 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 82.392 freenet-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2025 auf bis zu 37,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 26,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 26,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,09 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,79 EUR je freenet-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte freenet ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 608,70 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,43 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

