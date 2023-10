freenet Aktie News: freenet gewinnt am Vormittag an Boden

Kursentwicklung

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 23,04 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 23,04 EUR zu. Die freenet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,08 EUR. Bei 22,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 8.831 freenet-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2023 bei 26,46 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,84 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,74 EUR. Dieser Wert wurde am 22.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,73 EUR je freenet-Aktie aus.

Am 04.05.2023 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 637,80 EUR im Vergleich zu 675,50 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte freenet am 08.11.2023 präsentieren. Am 08.11.2024 wird freenet schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX schwächelt

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsende im Minus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX gibt am Freitagnachmittag nach