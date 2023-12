freenet Aktie News: freenet verliert am Nachmittag

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 25,02 EUR.

Das Papier von freenet befand sich um 15:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 25,02 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die freenet-Aktie bisher bei 25,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 137.177 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.05.2023 markierte das Papier bei 26,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,76 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,36 EUR. Dieser Wert wurde am 16.12.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 22,62 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,66 EUR.

Am 04.05.2023 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,58 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 637,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 675,50 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte freenet am 29.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von freenet rechnen Experten am 27.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,66 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in freenet von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in freenet von vor 10 Jahren verdient

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start im Minus