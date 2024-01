Aktienkurs aktuell

freenet Aktie News: freenet am Mittag mit positiven Vorzeichen

19.01.24 12:04 Uhr

Die Aktie von freenet gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 26,24 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:41 Uhr 1,2 Prozent auf 26,24 EUR. In der Spitze gewann die freenet-Aktie bis auf 26,24 EUR. Bei 26,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 142.255 Stück gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.05.2023 bei 26,46 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 0,83 Prozent niedriger. Bei 20,88 EUR fiel das Papier am 04.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,66 EUR. freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 29.02.2024 terminiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen. Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,66 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur freenet-Aktie Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX klettert zum Ende des Donnerstagshandels Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX nachmittags fester Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Mittag in Grün

