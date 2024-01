freenet Aktie News: freenet am Freitagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von freenet hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die freenet-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 25,96 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die freenet-Aktie wies um 09:03 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 25,96 EUR. Im Tageshoch stieg die freenet-Aktie bis auf 26,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die freenet-Aktie bis auf 25,96 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.312 freenet-Aktien.

Bei 26,46 EUR markierte der Titel am 15.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 1,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 04.08.2023 auf bis zu 20,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 19,57 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 29,66 EUR an.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die freenet-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,66 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX klettert zum Ende des Donnerstagshandels

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX nachmittags fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Mittag in Grün