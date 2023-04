freenet Aktie News: freenet am Mittwochvormittag behauptet

Aktien in diesem Artikel freenet 25,52 EUR

Die freenet-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 25,40 EUR an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 25,42 EUR. Die freenet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,40 EUR ab. Bei 25,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.584 freenet-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,86 EUR) erklomm das Papier am 30.04.2022. 5,44 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,62 EUR ab. Mit Abgaben von 36,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 28,33 EUR.

freenet gewährte am 22.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 675,50 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 675,50 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte freenet am 04.05.2023 präsentieren. freenet dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 02.05.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,66 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

