freenet Aktie News: freenet am Montagmittag mit Kursplus

Die Aktie von freenet gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 34,68 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 34,68 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 34,80 EUR. Bei 34,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 68.522 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,30 Prozent. Bei 22,98 EUR fiel das Papier am 18.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 33,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,76 EUR.

Am 04.03.2025 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 661,30 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 638,90 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,57 EUR je Aktie.

