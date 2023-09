freenet Aktie News: freenet gewinnt am Vormittag an Boden

So bewegt sich freenet

Die Aktie von freenet zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 22,48 EUR.

Das Papier von freenet legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 22,48 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die freenet-Aktie bei 22,48 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,42 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.185 freenet-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,46 EUR erreichte der Titel am 15.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 15,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,62 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 17,17 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 28,77 EUR angegeben.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 675,50 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 637,80 EUR.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.11.2024 erwartet.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

