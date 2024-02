freenet Aktie News: freenet am Mittag mit Kursplus

Kurs der freenet

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von freenet. Zuletzt wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 24,14 EUR nach oben.

Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 24,14 EUR. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,14 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.325 freenet-Aktien.

Am 23.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,52 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,68 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,66 EUR für die freenet-Aktie aus.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte freenet möglicherweise am 27.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,89 EUR je freenet-Aktie belaufen.

