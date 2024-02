freenet Aktie News: freenet verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von freenet zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die freenet-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 24,10 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die freenet-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 24,10 EUR. Die freenet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,12 EUR aus. Der Kurs der freenet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 24,04 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,08 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.302 freenet-Aktien.

Am 23.01.2024 markierte das Papier bei 26,52 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2023 Kursverluste bis auf 20,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,78 EUR, nach 1,68 EUR im Jahr 2022. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,66 EUR.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 28.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von freenet veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 1,89 EUR je Aktie aus.

