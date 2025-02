freenet Aktie News: freenet verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von freenet. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 29,74 EUR zu.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:40 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 29,74 EUR. Die freenet-Aktie legte bis auf 29,92 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 29,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 87.760 freenet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 30,90 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 3,75 Prozent niedriger. Am 17.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,78 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 23,40 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,77 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,91 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,49 EUR für die freenet-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 07.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 618,50 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 668,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,32 EUR je Aktie aus.

