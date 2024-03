freenet Aktie News: freenet verteuert sich am Mittwochnachmittag

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von freenet. Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere um 15:48 Uhr 1,1 Prozent. Bei 25,46 EUR erreichte die freenet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 75.636 freenet-Aktien.

Am 23.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,52 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 4,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 17,99 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2022 1,68 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,85 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 30,04 EUR angegeben.

Am 04.05.2023 hat freenet die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 637,80 EUR – das entspricht einem Minus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 667,70 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. freenet dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,89 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

