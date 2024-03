freenet Aktie News: freenet zieht am Vormittag an

So bewegt sich freenet

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die freenet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 25,22 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 25,22 EUR zu. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,24 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.295 freenet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,52 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.01.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2023 Kursverluste bis auf 20,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 17,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2022 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,68 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,85 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 30,04 EUR.

Am 04.05.2023 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 637,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 667,70 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,48 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte freenet am 15.05.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2023 1,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

