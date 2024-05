freenet Aktie News: freenet am Montagmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von freenet. Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 23,84 EUR.

Um 11:44 Uhr rutschte die freenet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 23,84 EUR ab. Bei 23,70 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 116.298 freenet-Aktien.

Am 24.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,77 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,84 EUR je freenet-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,20 EUR.

freenet ließ sich am 28.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,41 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 637,80 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 688,50 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte freenet am 07.08.2024 vorlegen. freenet dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,37 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

