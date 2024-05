freenet Aktie News: freenet tendiert am Montagvormittag schwächer

freenet im Blick

Die Aktie von freenet gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 23,84 EUR.

Der freenet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:02 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 23,84 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die freenet-Aktie bis auf 23,82 EUR. Bei 23,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.107 Stück gehandelt.

Am 24.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 15,02 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 20,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 12,42 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten freenet-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,84 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 30,20 EUR.

freenet ließ sich am 28.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. freenet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 688,50 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 637,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte freenet am 07.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,37 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

