freenet

freenet Aktie News: Anleger schicken freenet am Mittwochvormittag ins Minus

20.08.25 09:25 Uhr
Die Aktie von freenet gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von freenet gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 28,20 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
28,20 EUR -0,06 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die freenet-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:03 Uhr um 0,3 Prozent auf 28,20 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der freenet-Aktie ging bis auf 28,18 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,18 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.338 freenet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Bei 25,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 10,35 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,66 EUR an.

Am 06.08.2025 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 559,00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 608,70 Mio. EUR ausgewiesen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,45 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
15.08.2025freenet KaufenDZ BANK
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
07.08.2025freenet BuyWarburg Research
